TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!

Türk Eğitim Vakfı (TEV), unutulmaz sanatçı ve vakfın bağışçısı Zeki Müren’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı "Biz Ayrılamayız" isimli şarkısına dair notları ilk kez paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden, "Sanat Güneşi" Müren, ölümünün 29. yılı dolayısıyla sanatçının kaleme aldığı eser paylaşıldı.

TEV arşivlerinde bulunan eserin sanatçının kendi el yazısıyla yazdığı bir nüshası, hazırlanan video aracılığıyla sanatseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, şunları kaydetti:

"Zeki Müren, bizim için hem unutulmaz bir sanatçı hem de Türk Eğitim Vakfı'nın en kıymetli vasiyet bağışçılarından biri. Hayattayken sesiyle gönüllerimizi aydınlattı. Aramızdan ayrıldığında ise gençlerin yolunu ışıklandıracak büyük bir miras bıraktı. Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve imkanları kısıtlı gençlere eğitim desteği sağlıyoruz. Daha da anlamlı yankılanıyor Müren’in sözleri…. Bugün onun el yazısıyla kaleme aldığı bu satırları paylaşırken, Zeki Müren’in bizimle öğrencilerimizle ve hayallerle hep yan yana olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Değerli sanat güneşimiz Zeki Müren’i bir kez daha minnetle anıyoruz."

Sanatçının vefatının ardından oluşturulan burs fonundan bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 4 bini aşkın burs imkanı sağlandı. Vakıf aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın katkılarıyla Bursa’da Müren’in sanat yaşamından ve kişisel yaşamından eserlerin yer aldığı "Elbet Bir Gün Buluşacağız" sergisini hayata geçirmişti.

Sanatçı, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlamıştı.

