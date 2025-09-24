YSK onayına rağmen mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun "başlayan kongre durdurulamaz" kararına rağmen İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazarak, İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. CHP, YSK tarafından verilmiş bir durdurma kararı olmadığı için İstanbul İl Kongresi'ni başlatma kararı aldı. YSK ile mahkemenin kararı çelişti bundan sonra ne olacak?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın kararına rağmen CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etti. Talebe gerekçe olarak; kongreye yönelik açılan iptal davası gösterildi. CHP ise YSK tarafından verilmiş bir durdurma kararı olmadığı için İstanbul İl Kongresi'ni başlatma kararı aldı.

KONGREYE POLİS Mİ YOLLANACAK? YSK ile mahkemenin verdiği karar çelişti. Şimdi ne olacak? Gazeteci İsmail Saymaz. "CHP İstanbul İl Başkanlığı, şu dakikalarda kongresini yapıyor. Valilik İstanbul 45. Asliye Hukuk’un kararını uygularsa salona polis göndermek zorunda. YSK’yı da yok sayacak bu işlem yetki krizi doğurur." diye yazdı.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyım olarak il başkanlığına atanmıştı. Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.

Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede görülmekte olan dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bilgisini aktardı.

Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

CHP KONGREYİ BAŞLATTI

CHP, YSK tarafından verilmiş bir durdurma kararı olmadığı için İstanbul İl Kongresi'ni başlatma kararı aldı. Kongre saat 11.00'da başladı. Bugünkü olağanüstü kongrede görevden alınan Özgür Çelik yönetimi ve disiplin kurulu üyeleri ile kayyum Gürsel Tekin ve geçici kurul üyeleri oy kullanamayacak. Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılan il kongresinde tek aday Özgür Çelik.