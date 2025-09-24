BIST 11.274
AJet'ten 9 dolara seyahat fırsatı

Anadolu Ajansı
AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı.

Kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.

