Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar! Çelik'ten CHP'ye sert sözler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla hedef alan CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bunlar “siyasi misyoner” gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla hedef alan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar “siyasi misyoner” gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar.

Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için “SİYASİ UYDU” gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum.

Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir.

Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

