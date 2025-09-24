2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan bomba tahmin

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamlandı. Milyonlarca çalışan 2026 yılı zam oranını merak etmeye başladı. 2026 yılına ilişkin tahminlerini tv100 canlı yayınında paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en az yüzde 20'lik bir artış beklendiğini söyledi.

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2026 yılına ilişkin tahminlerini tv100 yayınında paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en az yüzde 20'lik bir artış beklendiğini söyledi.

Erdursun, "Yılbaşında en az yüzde 20 zam gelir" ifadelerini kullandı. Buna göre, şu anda 22 bin 104 lira olan asgari ücret, 2026'da yapılacak zamla birlikte 26 bin 524 liraya yükselecek." ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngören Erdursun, memur ve emeklilerin maaş artışlarını şöyle özetledi:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12

Memurlar: %18

Memur emeklileri: %18

2026 yılı için hedeflenen enflasyonun ise yüzde 16 olduğunu aktaran Erdursun, “Büyük ihtimalle asgari ücret için de yüzde 20 artış yapılacak” ifadelerini kullandı.