BIST 11.342
DOLAR 41,46
EURO 48,73
ALTIN 5.019,60
HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ Suriyelilere 60 gün süre veren ABD üzerinden hükümeti eleştirdi

Ümit Özdağ Suriyelilere 60 gün süre veren ABD üzerinden hükümeti eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2011 sonrasında Suriye'den kabul etmiş olduğu 6 bin sığınmacıyı 60 gün içerisinde 'ülkelerinize geri dönüyorsunuz' diye haber yollayarak evlerine, dönmeye davet ettiğini belirterek, "Ama Amerika 6 bin Suriyeliyi geri yollarken Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede 6 bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor." dedi,

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, daha sonra Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada odanın yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Zafer Partisi Karaköprü İlçe Başkanlığının açılış törenine katılan Özdağ, partililerle birlikte açılış kurdelesini kesti, daha sonra ilçe binasını gezdi.

Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temasları kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep ve Kilis'te de temaslarda bulunduğunu ve bu kentlerin ortak problemlerinin olduğunu hatırlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Bakın artık Suriye'de savaş bitti. Amerika Birleşik Devletleri 2011 sonrasında Suriye'den kabul etmiş olduğu 6 bin sığınmacıyı 60 gün içerisinde 'ülkelerinize geri dönüyorsunuz' diye haber yollayarak evlerine, vatanlarına geri dönmeye davet etti. Amerika gibi yüz milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde 6 bin kişi kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Ama Amerika 6 bin Suriyeliyi geri yollarken Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede 6 bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor. Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı gelmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de eşini döverek 'aldattım' itirafı yaptırıp videoyu canlı yayınladı
Mersin'de eşini döverek 'aldattım' itirafı yaptırıp videoyu canlı yayınladı
Suçsuz yere 38 yıl hapis yattığı ortaya çıktı 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Suçsuz yere 38 yıl hapis yattığı ortaya çıktı 25 milyon dolar tazminat ödenecek
'Hazırlanıyoruz' Saatli bomba paylaşımı kafaları karıştırmıştı
'Hazırlanıyoruz' Saatli bomba paylaşımı kafaları karıştırmıştı
Arzum'da üst düzey atama
Arzum'da üst düzey atama
SunExpress 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını açıkladı
SunExpress 2025-2026 kış sezonu iç hat uçuş programını açıkladı
Balıkesir'de depremler neden duymuyor?Şener Üşümezsoy sebebini açıkladı
Balıkesir'de depremler neden duymuyor?Şener Üşümezsoy sebebini açıkladı
TOKİ'den önemli hamle: 32 ilde arsalar satışa çıkıyor! Teminat tutarları belli oldu
TOKİ'den önemli hamle: 32 ilde arsalar satışa çıkıyor! Teminat tutarları belli oldu
Zelenski: Putin ile görüşmeye hazırım
Zelenski: Putin ile görüşmeye hazırım
Afyonkarahisar'da katliam! İş anlaşmazlığı yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdü...
Afyonkarahisar'da katliam! İş anlaşmazlığı yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdü...
TFF'yi karıştıracak sözler! Arda Kardeşler ilk kez konuştu
TFF'yi karıştıracak sözler! Arda Kardeşler ilk kez konuştu
Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür
Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür
İstanbul'da trafik felç! Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da trafik felç! Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor