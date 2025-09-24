BIST 11.355
Afyonkarahisar'da katliam! İş anlaşmazlığı yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdü...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri Uğur Ş, (41) ile S.K. (33) arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, cebinden çıkardığı bıçakla Uğur Ş'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, S.K'yi gözaltına aldı.

