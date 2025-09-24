Afyonkarahisar'da katliam! İş anlaşmazlığı yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdü...
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.Abone ol
Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri Uğur Ş, (41) ile S.K. (33) arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, cebinden çıkardığı bıçakla Uğur Ş'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, S.K'yi gözaltına aldı.