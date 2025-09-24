Kameralar önünde tartıştılar! BM'de Trump ve Macron gerginliği çıktı

Dünyanın takip ettiği BM Genel Kurulu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar önünde yaşadığı tartışma damga vurdu. Fransa pazartesi günü Filistin devletini tanımış, Trump ise Filistin'i tanıyan ülkelere karşı çıkmıştı. İki lider bir araya geldiğinde de Filistin konusunda anlaşmazlık çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede iki lider Filistin’in tanınması konusunda ters düştü. Macron Gazze’de askeri yollarla sonuç alınamadığını vurgulayarak "Siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" dedi. Trump ise "İsrail'in tarafında olduğumu söylemek zorundayım" diyerek Filistin'in tanınması kararına karşı durdu.

Macron ile aralarındaki güçlü iş birliğine dikkat çeken Trump, "Emmanuel, aslında bana çözdüğümüz yedi savaşın birkaçında yardımcı oldu. En büyük hayal kırıklığı Ukrayna ile Rusya meselesi, fakat bence sonunda o da olacak. Onun dışında yedi savaşı çözdük" dedi.

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "ABD Başkanı Trump’ın Nobel ödülü almak istiyorsa, Gazze’deki savaşa son vermesi gerektiği" yönündeki açıklamasına yorumunun ne olduğu yönünde bir soru alan Trump şöyle konuştu:

"Bence bu iş ilerleyecek."

Çok önemli toplantılarımız var ve sonraki görüşmem aslında bölgedeki liderlerle olacak. Gazze hakkında konuşacağız ve bir şey yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Savaşı durdurmak istiyoruz. Rehineleri geri almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Birçok büyük, en önemli ülkelerden liderlerin katılacağı bir toplantı olacak. Birazdan gerçekleşecek. Eminim orada olacaksınız. Çok hızlı bir sonuç alabiliriz."

Filistin’in tanınmasını niçin Hamas’ın ödüllendirilmesi olarak gördüğü yönündeki bir soruya Trump,

"Bence bu Hamas’a şeref kazandırır ve bunu yapamazsınız. 7 Ekim yüzünden. Sizin önerdiğiniz gibi bir şey yaparak onları onurlandıramazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, ’rehinelerimizi geri istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz’ demektir"

diye yanıt verdi.

Trump’ın açıklamalarının ardından araya girerek söz alan Macron, 7 Ekim’de Fransız vatandaşlarının da hayatlarını kaybettiğini ve bu saldırıyı hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Macron, "Fakat neredeyse iki yıllık savaşın ardından sonuç ne oldu? Hamas’ın üst düzey liderlerini öldürdüler, bu büyük bir başarı ama aynı zamanda, şu anda önünüzde ilk günkü kadar çok Hamas savaşçısı var. Yani bunlar, Hamas’ın tasfiye edilmesine hizmet etmiyor. İlerleyebilmek için doğru yol, bu değil. Bu yüzden kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var. Ben sürecin esirlerin serbest bırakılması, ateşkes, insani yardımın yeniden başlaması ve Gazze topraklarının istikrara kavuşturulması sıralamasıyla ilerlemesi gerektiğini tamamen paylaşıyorum. Fakat siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" şeklinde konuştu.

"İsrail’in tarafında oldum"

Bunun üzerine Trump, "Ben İsrail’in tarafında olduğumu söylemek zorundayım. Hayatım boyunca, İsrail’in tarafında oldum. Bir çözüm bulacağız ve umarım, bu herkes için iyi bir çözüm olacak. Ama artık durma zamanı. Çok önemli bir toplantımız olacak. Bence bir saat içinde yapacağımız toplantı, burada yapacağımız en önemli görüşmelerden biri olacak" dedi.