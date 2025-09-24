BIST 11.332
DOLAR 41,43
EURO 48,92
ALTIN 5.015,41
HABER /  DÜNYA

Terör örgütü YPG Halep kırsalında saldırdı: 1 ölü 3 yaralı

Terör örgütü YPG Halep kırsalında saldırdı: 1 ölü 3 yaralı

Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı seçim çalışmalarına başladı
KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı seçim çalışmalarına başladı
Balıkesir'de bir deprem daha! Çevre illerden de hissedildi
Balıkesir'de bir deprem daha! Çevre illerden de hissedildi
Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı
Jose Mourinho uzatmalarda yıkıldı
Hamas, Trump’ın ateşkes iddiasını yalanladı
Hamas, Trump’ın ateşkes iddiasını yalanladı
Süper Lig hakeminden olay sözler: Yaptığım ilk hata değildi
Süper Lig hakeminden olay sözler: Yaptığım ilk hata değildi
PFDK’den Ali Koç'a para cezası! Dudak uçuklatan rakam...
PFDK’den Ali Koç'a para cezası! Dudak uçuklatan rakam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile Gazze Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile Gazze Zirvesi'ne katıldı
Elon Musk'ın babası, çocuklarına cinsel istismarla suçlandı
Elon Musk'ın babası, çocuklarına cinsel istismarla suçlandı
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail'i turnuvalardan men edin çağrısı
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail'i turnuvalardan men edin çağrısı
Hamaney: ABD ile müzakerenin bize hiçbir faydası yok
Hamaney: ABD ile müzakerenin bize hiçbir faydası yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatacağını duyurdu
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatacağını duyurdu