Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80’inci Genel Kurulu kapsamında New York’ta hem BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hem de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi. Guterres ile görüşmesinde Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da tehdit ettiğini vurguladı ve uluslararası toplumun Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşması için İsrail’e baskıyı artırması gerektiğini belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşı ve BM reformu

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için gayretlerini artırdığını ve acil ateşkes ile kalıcı barış sağlanması için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Libya ile iş birliği güçleniyor

Erdoğan, BM temasları çerçevesinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir araya geldi. Manhattan’daki Türkevi’nde gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da katıldı. Görüşmede Türkiye-Libya ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Doğu Akdeniz ve enerji iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da kalıcı istikrarın ve güvenliğin sağlanması ile ülke birliğinin korunması yönündeki kararlılığını yineledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunması ile enerji ve savunma alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki çabaların artarak devam edeceğini belirtti.