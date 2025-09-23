BIST 11.332
DOLAR 41,41
EURO 48,93
ALTIN 5.032,54
HABER /  GÜNCEL

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) adı memleketi Sivas'ta parka verildi.

Abone ol

Sivas Belediyesi tarafından Eğriköprü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Şeyda Yılmaz Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehit Yılmaz'ı rahmetle, şükranla ve minnetle andığını söyledi.

Herkesin kalbinde derin izler bırakan şehitlerin bu toprakların en büyük kahramanları olduğunu belirten Şimşek, "Onlar vatan uğruna en değerli varlıklarını, canlarını feda ederek bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve bu güzel yurdumuzu emanet etmişler ve bizlere bırakmışlardır. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların isimlerini unutturmamak bizler için bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir borçtur." dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise bir yıl önce büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "O acı halen içimizde devam ediyor. O zamanlar ailesine şehidimizin ismini yaşatacağımızı söylemiştik. Şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde Şeyda kardeşimizin adını yaşatacağız." diye konuştu.

Uzun, kendi dönemlerinde şehit olanların isimlerini parklara verdiklerini aktararak, aynı zamanda Garnizon Şehitliğini de yenilediklerini dile getirdi.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın ablası Fatma Ay da kardeşinin isminin parkta yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise parka Şeyda Yılmaz'ın isminin verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Onun adı bu parkta yaşayacak, burada vakit geçiren çocuklarımız ve gençlerimiz, şehidimizin ismini her duyduklarında bu milletin kahraman evlatlarını hatırlayacaklardır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, şehidin annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump’tan NATO hava sahası uyarısı
Trump’tan NATO hava sahası uyarısı
Zelenskiy, Rusya'dan 1625 Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini bildirdi
Zelenskiy, Rusya'dan 1625 Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini bildirdi
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
Emine Erdoğan’dan BM paylaşımı: 'Dünya 5’ten büyüktür' demeye devam edeceğiz
Emine Erdoğan’dan BM paylaşımı: 'Dünya 5’ten büyüktür' demeye devam edeceğiz
Ali Koç'tan sürpriz karar! Futbolcuların yanına gitti
Ali Koç'tan sürpriz karar! Futbolcuların yanına gitti
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması sonrası ilk tebrik Bahçeli'den
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması sonrası ilk tebrik Bahçeli'den
BM: Netanyahu ve Herzog Gazze'deki soykırımı kışkırtıyor
BM: Netanyahu ve Herzog Gazze'deki soykırımı kışkırtıyor
Basın toplantısında Melih Mahmutoğlu’ndan soru sormayan gazetecilere tepki
Basın toplantısında Melih Mahmutoğlu’ndan soru sormayan gazetecilere tepki
Tiktok'ta 16 yaşındaki kızını dans ettiren baba tutuklandı
Tiktok'ta 16 yaşındaki kızını dans ettiren baba tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklamalar: Gazze'de insanlık ölüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklamalar: Gazze'de insanlık ölüyor
Devlet Bahçeli: Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir
Devlet Bahçeli: Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir