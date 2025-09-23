BIST 11.332
Basın toplantısında Melih Mahmutoğlu’ndan soru sormayan gazetecilere tepki

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin tek bir soru sormaması salonda şaşkınlık yaratırken, Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, “Harikasınız” diyerek tepki gösterdi.

Türk basketbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarın akşam oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Tek bir soru bile sorulmadı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın koçları ile kaptanları kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Devamında ise gazetecilerin sorularını yanıtlamak için beklemeye başladılar. Ancak basın mensupları tek bir soru bile yöneltmedi!

Bu durum, oyuncular ve teknik ekip arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Melih Mahmutoğlu dayanamadı: “Harikasınız!”

Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, yaşanan bu ilgisizliğe tepkisiz kalmadı. Basının sessizliğine sert bir şekilde karşılık veren tecrübeli oyuncu, “Harikasınız” diyerek tepki gösterdi.

Mahmutoğlu’nun bu çıkışı, toplantıdaki herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

