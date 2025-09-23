ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu. 7 aylık görev süresinde 7 ayrı savaşı sona erdirdiğini ifade eden Trump "Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu oturumu başladı. ABD ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece 7 ay içinde 7 ayrı savaşa son verdim. 'Bunlar bitirilemez' diyorlardı, bitirdim. Benim yerime BM bunları yapabilirdi. BM yardımcı olmaya bile çalışmadı. Bir kez bile bana yardım teklifi için BM'den bir telefon gelmedi. Birçok insanın hayatı kurtuldu. BM'den bana gelen tek şey yürüyen merdiven.

BM'Yİ ELEŞTİRDİ

BM'nin potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyele yaklaşamıyor bile. İsrail'e güçlü mektuplar yazıyorlar ama hep boş laflar. Savaşları çözen şey eylemlerdir, boş laflar değil.

Ben buraya ABD'nin dostluk elini uzatmaya geldim. Bize katılmak isteyen tüm uluslara refah vadediyorum. Göreve geldikten hemen sonra İran'ın sözde dini liderine mektup yazdım, işbirliği önerdim ama onlar tehditlerini sürdürmeye devam etti. Bugün İran'ın eski komutanlarının tamamı öldü.

"BU HAMAS İÇİN BİR ÖDÜL"

Şu an Filistin konusunda bazı ülkeler Filistin'i tanıyor. Bu Hamas için bir ödül. Ben Gazze'de ateşkes için çok çalıştım. Tutsakları hemen serbest bırakma noktasında hep beraber birleşebilirdik. Geriye 20 tutsak kaldı. Hepsini aynı anda geri almamız gerekiyor.

"RUSYA'DAN PETROL ALAN ÜLKELER SAVAŞI FİNANSE EDİYOR"

Ukrayna'daki savaşı durdurmak en kolayı olacaktı Putin'le olan ilişkimden dolayı. Rusya'da da herkes "Bu savaşı 3 günde kazanırız" diyordu ancak öyle de olmadı. Haftalar içinde çözülmesi gereken bir şey 3.5 yıldır devam ediyor. Bu savaş ben başkan olsaydım asla başlamazdı. İyi liderlik budur. Rusya'dan petrol alan ülkeler savaşı finanse ediyor. Kendilerine karşı olan bir savaşı finanse ediyor.

"NATO ÜLKELERİ RUSYA'DAN PETROL ALIMINI DURDURMALI"

Hindistan, petrol satın alarak savaşı finanse ediyor. Bu, bu ülkeler için utanç verici. Biz tüm gerekli adımları atmaya hazırız. Rusya'ya tarife uygulamaya hazırız. NATO ülkeleri Rusya ile anlaşmalarını sona erdirmeli. Bu ülkelerin hemen Rusya'dan petrol alımını durdurma kararı almaları gerekiyor. Beklentimiz bu.

"AVRUPA BİR BELANIN İÇİNDE"

BM yasa dışı yollardan ABD'ye giriş yapmaya çalışan mültecileri finanse ediyor, inanabiliyor musunuz? Biden yönetimi döneminde 4 yılda 25 milyon mülteci sınırımızı geçti. Bu işgalleri durdurmamız gerekiyor. ABD, Amerikanlara aittir.

"LONDRA'NIN ÇOK KÖTÜ BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR"

Ülkelerinizi kendiniz yıkıyorsunuz. Avrupa bir belanın içinde. Yasa dışı göçmenler Avrupa'ya akıyor. Bu insanları ülkenizden atmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sürdürülemez. Londra'ya bakıyorum, çok kötü bir belediye başkanınız var. Bir şey yapılmazsa bu durum sürdürülemez. Artık Londra farklı bir ülkeye dönüştü.

Biz ülkemize yasa dışı göçü engelleyerek insanlığın bir zafer elde etmesinin önünü açtık. Göç yolunun her yerinde ölü bedenler vardı. Çok sayıda canı kurtardık. Amerikan kamuoyu da bizimle hemfikir. Şimdiye kadarki en iyi anket sonuçlarını elde ettim."