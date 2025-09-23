BIST 11.324
DOLAR 41,41
EURO 48,88
ALTIN 5.026,13
HABER /  GÜNCEL

Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı

Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimseye güvenmediği istihbarat raporlarına yansıdı. Rus liderin, güvensizlik nedeniyle kilit görevlere akrabalarını getirdiği öne sürüldü.

Ukrayna ile 4 senedir savaş içerisinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna askeri istihbarat servisi HUR tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda, Rus lider Putin'in kimseye güveninin kalmadığı, bu yüzden kilit görevlere akrabalarını getirdiği belirtildi. Putin'in kuzeninin kızı olan Anna Tsivileva'yı geçen sene Savunma Bakanı Yardımcısı, eşi Sergey Tsivilev'i de Enerji Bakanı olarak ataması da hatırlatıldı.

The Times'ın haberine göre, 21 sayfalık raporda, Anna Tsivileva'dan ''Putin'in ajanı'' olarak bahsediliyordu. Savunma Bakanlığı'nda yolsuzluk ve sadakatsizlik vakalarını Putin'e raporladığı, hatta bu yüzden bazı yetkililerin Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca Rus liderin yakın çevresinden bazı kişilerin, Ukrayna Savaşı nedeniyle mal varlıklarını kaybettiği ya da gelirlerinin kesildiği ifade ediliyor. Rus liderin güveni azaldıkça, aile bağlarına dayanan bir güvenlik ağı oluşturduğu iddia ediliyor.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu RUSI’den Rusya uzmanı Emily Ferris, ''Putin’in etrafında artık sadık ve deneyimli kadrolar azaldı. Genç ve itaatkar memurlar var ama onlar da güvenilir dost yerine geçemez. Bu yüzden, doğrudan kan bağı olan isimlere yöneliyor" dedi.

