BIST 11.354
DOLAR 41,40
EURO 48,86
ALTIN 5.034,19
HABER /  DÜNYA

İsveç'te bir camide yangın çıktı! Kundaklama şüphesi herkesi korkuttu

İsveç'te bir camide yangın çıktı! Kundaklama şüphesi herkesi korkuttu

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açarken polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Abone ol

İsveç'in Dagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

CAMİNİN BOŞ OLMASI TESELLİ ETTİ

Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

KUNDAKLAMA ŞİPHESİ VAR

Hultsfred Polisinden yapılan açıklamada da caminin kundaklama sonucu yandığına dair şüphelerin bulunduğu ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç sarı-lacivertli futbolcularla vedalaştı
Ali Koç sarı-lacivertli futbolcularla vedalaştı
Çorum'da şeker fabrikasında zehirlenme olayı! Karbonmonoksitten etkilenen 9 işçi tedavi altına alındı
Çorum'da şeker fabrikasında zehirlenme olayı! Karbonmonoksitten etkilenen 9 işçi tedavi altına alındı
Soğuk Savaş yapımcılarına da buz gibi gözaltı!
Soğuk Savaş yapımcılarına da buz gibi gözaltı!
Özgür Özel'in Bayrampaşa iddiası olay oldu AK Parti'den Özel hakkında suç duyurusu
Özgür Özel'in Bayrampaşa iddiası olay oldu AK Parti'den Özel hakkında suç duyurusu
Borsa manipülasyonundan 'yasak aşk' çıktı! Skandal böyle deşifre oldu!
Borsa manipülasyonundan 'yasak aşk' çıktı! Skandal böyle deşifre oldu!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 3 ürünün satışı yasaklandı: Raflardan toplatılıyor!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 3 ürünün satışı yasaklandı: Raflardan toplatılıyor!
Sadettin Saran'dan Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat açıklaması
Sadettin Saran'dan Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat açıklaması
Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi
İzmir'deki çöp krizine İçişleri el attı! Konak, Buca ve Karabağlar'a inceleme
İzmir'deki çöp krizine İçişleri el attı! Konak, Buca ve Karabağlar'a inceleme
Zelenskiy, New York'ta Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg'u kabul etti
Zelenskiy, New York'ta Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg'u kabul etti
CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti
CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor