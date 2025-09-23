İsveç'te bir camide yangın çıktı! Kundaklama şüphesi herkesi korkuttu

İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açarken polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Abone ol

İsveç'in Dagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

CAMİNİN BOŞ OLMASI TESELLİ ETTİ

Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

KUNDAKLAMA ŞİPHESİ VAR

Hultsfred Polisinden yapılan açıklamada da caminin kundaklama sonucu yandığına dair şüphelerin bulunduğu ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.