Ali Koç sarı-lacivertli futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi Ali Koç, sarı-lacivertli futbolcularla vedalaştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Bireysel çalışan Edson Alverez ile sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, idmanda yer almadı.

Öte yandan, hafta sonu gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç'un idman öncesi sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelip, veda konuşması yaptığı öğrenildi.

Çorum'da şeker fabrikasında zehirlenme olayı! Karbonmonoksitten etkilenen 9 işçi tedavi altına alındı
Soğuk Savaş yapımcılarına da buz gibi gözaltı!
Özgür Özel'in Bayrampaşa iddiası olay oldu AK Parti'den Özel hakkında suç duyurusu
Borsa manipülasyonundan 'yasak aşk' çıktı! Skandal böyle deşifre oldu!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 3 ürünün satışı yasaklandı: Raflardan toplatılıyor!
Sadettin Saran'dan Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat açıklaması
Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi
İzmir'deki çöp krizine İçişleri el attı! Konak, Buca ve Karabağlar'a inceleme
Zelenskiy, New York'ta Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg'u kabul etti
CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden soruşturmaya ilişkin açıklama
