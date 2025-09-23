Soğuk Savaş yapımcılarına da buz gibi gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayımlanan “Soğuk Savaş” programına ilişkin yeni bir soruşturma başlattı. Detaylar...

Programda “içki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı tahrik edici söylemler kullanıldığı iddia edildi.

Bu iddia üzerine Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında “halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıü yeni bir soruşturma başlattı. Programın yapımcıları hakkında da gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki çeşitli mecralarda yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda kaydedildiği belirlenen bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde 'İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Sunucu Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları yazmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."