İzmir'deki çöp krizine İçişleri el attı! Konak, Buca ve Karabağlar'a inceleme

İZMİR'de yaşanan çöp krizi için son dakika gelişmesi var. İçişleri Bakanlığı İzmir’de çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleri hakkında inceleme başlattı.

İzmir'de bazı ilçelerde yaşanan çöp krizinin ardından İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye müfettişini görevlendirdi. Bakanlık, belediyelerden sorunla ilgili bilgi ve belge talep etti.

KONAK, BUCA VE KARABAĞLAR

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor.