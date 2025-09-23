Oy çokluğuyla kabul edildi! Türkçe 3 Avrupa ülkesinde daha resmi dil olacak

Türkçe Avrupa'da 3 yerde resmi ilan edildi. Alınan karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Abone ol

Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi meclisinde, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervanın önerisiyle, Türkçe "Resmi kullanımda dil" statüsüne oy çokluğuyla kabul edildi.

ANA DİLE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Oylamayla kabul edilen kararla beraber, bu şehirlerde yaşayan Türk topluluklarının kamusal hizmetlere ve yerel yönetim süreçlerine kendi ana dillerinde erişimini kolaylaştıracak. Belediye meclislerinde kabul edilen düzenleme ile birlikte Türkçe; belediye yazışmalarında, resmi belgelerde ve tabelalarda kullanılabilecek.

Kosova'daki Türk toplumu için tarihi bir adım olarak değerlendirilen bu karar, hem kültürel hakların korunması hem de çok dilli yapının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

KOSOVA'DA 3 KENTTE TÜRKÇE RESMİ DİL OLDU

Kosova’da Türkçe’nin statüsü açısından önemli bir gelişme yaşandı. Mitroviça, Priştine ve Lipyan belediyelerinde Türkçe, resmi dil olarak ilan edildi.

Alınan karar, bu şehirlerde yaşayan Türk topluluklarının kamusal hizmetlere ve yerel yönetim süreçlerine kendi ana dillerinde erişimini kolaylaştıracak. Belediye meclislerinde kabul edilen düzenleme ile birlikte Türkçe, belediye yazışmalarında, resmi belgelerde ve tabelalarda kullanılabilecek.

Kosova'daki Türk toplumu için tarihi bir adım olarak değerlendirilen bu karar, hem kültürel hakların korunması hem de çok dilli yapının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.