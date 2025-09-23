BIST 11.407
Bildiğiniz tüm türleri unutun! Zeytinin bu türü sağlınıza iyi gelecek...

Uzmanlara göre en sağlıklı zeytin ne siyah ne de yeşil… Bu yöntemler doğal yöntemlerle fermente edilen zeytinler yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor. Antioksidan özelliği ile dikkat çekiyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytin, genelde “yeşil mi daha faydalı, siyah mı?” tartışmalarıyla bilinir ama uzmanlara göre işin aslı çok daha farklı. Sağlık açısından en faydalı zeytin, sandığımız gibi sadece renk üzerinden değil, çeşit, işlenme şekli ve içerdiği besin değerleri üzerinden belirleniyor.

MOR VE BORDO TONLU ZEYTİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmalara göre özellikle mor ve bordo tonlara sahip zeytinler, yani olgunlaşma sürecinde yeşilden siyaha geçerken arada kalan türler, yüksek antioksidan ve E vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu zeytinler, serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

SADECE RENK DEĞİL, TUZ VE İŞLEME DE ÖNEMLİ

Uzmanlar, “en sağlıklı zeytin” seçiminde işleme yönteminin de kritik olduğunu vurguluyor. Katkısız, doğal fermente edilmiş ve tuz oranı düşük zeytinlerin kalp sağlığı, sindirim sistemi ve metabolizma için çok daha faydalı olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ YEREL TÜRLER DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’de Gemlik, Edremit ve Ayvalık gibi bilinen çeşitlerin yanında, bazı yerel üreticiler de mor ve kahverengi tonlu zeytinleri sofralara sunuyor. Bu çeşitler sadece lezzetiyle değil içerdiği yüksek fenolik bileşikler sayesinde de sağlık için öne çıkıyor.

