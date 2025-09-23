FETÖ'nün tekstil devi Aydınlı Grup satılıyor! Sahibi Kadir Topbaş'ın damadıydı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ davaları kapsamında Hazine’ye devredilen Aydınlı Giyim Grubu’nu 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedelle satışa sundu. Bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca bilinen markaların lisans haklarını barındıran grup, bugün yapılacak ihalede yeni sahibini bulacak. Aydınlı Giyim'in sahibi Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ üyesi çıkmıştı.

Hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularından olan Aydınlı Giyim, 306'sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası bulunan şirket geniş ağıyla dikkat çekiyor. Satış kapsamında Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin Hazine’ye ait hisseleri devredilecek.

20 MİLYAR İSTENİYOR

Hazır giyim sektörünün en güçlü gruplarından biri olan Aydınlı Giyim Grubu da TMSF’nin satış programında. Satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil’in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

İHALE ŞARTLARI

23 Eylül 2025’te yapılacak ihalenin muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL, şartname bedeli 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 2 milyon TL olacak.

Aydınlı Giyim'in çatısı altında bir çok ünlü marka bulunuyor. U.S. polo, Pierre Cardin ve Cacharel bunlardan en bilindikleri.

TMSF, satış sürecini şeffaf şekilde yürütmeyi ve hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Güçlü marka portföyü ve yüksek ihracat hacmiyle öne çıkan Aydınlı Giyim’in satışı, sektör için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

AYDINLI GİYİM'İN SAHİBİ ÖMER FARUK KAVURMACI KİMDİR? Aydınlı Giyim'in sahibi olan iş insanı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ üyesi çıkmıştı. 2017 yılında FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonu kapsamında işadamı Ömer Faruk Kavurmacı tutuklanmış, sonrasında denetimli serbestlikle hapisten çıkınca kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Ömer Faruk Kavurmacı'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olması da tartışmaları körüklemişti.



Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınıp 21 Şubat 2020 yılında serbest bırakılmıştı. Aydın Grup'un CEO'su Ahmet Sait Kavurmacı ise hiç yargılanamadı. Firar eden Sait Kavurmacı, Fethullah Gülen'e özel kıyafetler diktirmesiyle biliniyordu. Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kayyum atanmış, şirketlere TMSF el koymuştu.

İSTİKBAL DE SIRADA

TMSF’nin satış programı yalnızca bu ihalelerle sınırlı değil. Mobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal de ay sonunda ihaleye çıkacak. 30 Eylül’de yapılacak satışın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.