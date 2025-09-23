BIST 11.377
DOLAR 41,42
EURO 48,93
ALTIN 5.042,96
HABER /  GÜNCEL

Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı

Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık helikopteri Marine One'da olduğu sırada bir kişi, Başkanı'n hayatını riske attı. O esnada Beyaz Saray çevresinde devriye gezen Gizli Servis yetkilisi, bu kişiyi yakaladı ve yaşananları anlattı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu sırada başkanlık helikopteri Marine One'a lazer ışığı tutan kişi, devriye gezen Gizli Servis yetkilisi tarafından yakalandı. Gizli Servis yetkilisi Diego Santiago, 20 Eylül günü, Trump'ın Marine One helikopterinde havada olduğu sırada Beyaz Saray çevresinde devriye gezdiğini söyledi.

El feneri ve lazer

The Hill'in haberine göre, Santiago, devriye sırasında kendi kendine konuşan Winkler'ı fark etti. Elinde çevreyi daha iyi görmek için el feneri taşıdığını söyleyen Winkler, Satiago'ya lazer de doğrulttu.

Olay sırasında Trump’ın helikopterde olduğunu ve ışığın pilotu etkileyerek helikopterin havada çarpışmasına yol açabileceğini belirten Santiago, olayın ardından Winkler’ın gözaltına alındığını kaydetti.

''Donald Trump'tan özür dilemeliyim''

Santiago, Winkler'ın ''Dur'' tabelası dahil birçok nesneye lazer tuttuğunu, gözaltına alındıktan sonra ise ''Donald Trump'tan özür dilemeliyim'' dediğini aktardı.

Gizli Servis'ten bir sözcü, yaptığı açıklamada, Winkler'a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini, bu kişinin beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Serenay Sarıkaya'nın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a çağrı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a çağrı!
İki dosya birleştirildi! CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme
İki dosya birleştirildi! CHP kurultay davasında dikkat çeken gelişme
1 Ekim'e uzatıldı... Dev otomobil markası üretimi durdurdu
1 Ekim'e uzatıldı... Dev otomobil markası üretimi durdurdu
ABD lideri Trump, Gazze planını Müslüman liderlerle paylaşacak
ABD lideri Trump, Gazze planını Müslüman liderlerle paylaşacak
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya nereye geçti? Yeni kanalı ilk fragmanı yayınladı
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya nereye geçti? Yeni kanalı ilk fragmanı yayınladı
İş kazası mı ihmail mi? Samsun'da asansör boşluğuna düşen usta yaşamını bitirdi
İş kazası mı ihmail mi? Samsun'da asansör boşluğuna düşen usta yaşamını bitirdi
Bakanlıktan açıklama! O öğretmenler görevden alındı
Bakanlıktan açıklama! O öğretmenler görevden alındı
Aras Kargo ile Temu Türkiye arasında işbirliği
Aras Kargo ile Temu Türkiye arasında işbirliği
ING Türkiye'den müşterilere günlük kazanç imkanı
ING Türkiye'den müşterilere günlük kazanç imkanı
Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda aile odaklı küresel dayanışmayı vurguladı
Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda aile odaklı küresel dayanışmayı vurguladı