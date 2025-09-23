Trump ölebilir! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık helikopteri Marine One'da olduğu sırada bir kişi, Başkanı'n hayatını riske attı. O esnada Beyaz Saray çevresinde devriye gezen Gizli Servis yetkilisi, bu kişiyi yakaladı ve yaşananları anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu sırada başkanlık helikopteri Marine One'a lazer ışığı tutan kişi, devriye gezen Gizli Servis yetkilisi tarafından yakalandı. Gizli Servis yetkilisi Diego Santiago, 20 Eylül günü, Trump'ın Marine One helikopterinde havada olduğu sırada Beyaz Saray çevresinde devriye gezdiğini söyledi.

El feneri ve lazer

The Hill'in haberine göre, Santiago, devriye sırasında kendi kendine konuşan Winkler'ı fark etti. Elinde çevreyi daha iyi görmek için el feneri taşıdığını söyleyen Winkler, Satiago'ya lazer de doğrulttu.

Olay sırasında Trump’ın helikopterde olduğunu ve ışığın pilotu etkileyerek helikopterin havada çarpışmasına yol açabileceğini belirten Santiago, olayın ardından Winkler’ın gözaltına alındığını kaydetti.

''Donald Trump'tan özür dilemeliyim''

Santiago, Winkler'ın ''Dur'' tabelası dahil birçok nesneye lazer tuttuğunu, gözaltına alındıktan sonra ise ''Donald Trump'tan özür dilemeliyim'' dediğini aktardı.

Gizli Servis'ten bir sözcü, yaptığı açıklamada, Winkler'a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini, bu kişinin beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız." ifadesini kullandı.