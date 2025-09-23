BIST 11.395
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren polis memuru Murat Kına, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'deki sahada 21 Eylül'de arkadaşlarıyla maç yapan 32 yaşındaki Kına, fenalaşması sonucu yere yığıldı.

Kına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kına'nın cenazesi, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

