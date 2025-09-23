BIST 11.395
Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Tanımak yetmez, gereği yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesi kapsamında ABD'den soykırımcı İsrail'le ilgili dünyaya net mesaj verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Filistin'i devlet olarak tanımanın yeterli olmayacağını belirterek, "Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut, caydırıcı adımlarla bu tarihî duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'tan dünyaya art arda Filistin mesajları vermeyi sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, soykırımcı İsrail'le ilgili dünya liderlerine net mesajlar verdi. Filistin'i devlet olarak tanımanın yeterli olmayacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut, caydırıcı adımlarla bu tarihî duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum.

Artık ateşkes ilanı, Gazze’ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması, İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerekiyor.

Gazze, Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir.

Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini de yine kendileri belirleyecektir.

Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir.

Filistin’in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali ve teknik desteklerin güçlendirilmesi, UNRWA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir.

Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz."

