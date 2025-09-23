Boğaziçi Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te 2 ödül kazandı

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Aslıhan Yeşir, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen yarışmada, 'Birincilik Ödülü' ve 'En İyi Ticarileşme Potansiyeli Ödülü' kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yer aldı.

Yeşir'in projesi, TEKNOFEST'teki yarışmaya yapılan 14 bin 610 başvuru arasından seçilerek 50 final takımı arasına girdi. 50 final takımının yarıştığı kategoride 'Birincilik Ödülü' ve 'En İyi Ticarileşme Potansiyeli Ödülü'ne layık görülen Yeşir'in başarısı, aynı zamanda üniversitenin yenilikçi araştırma ve girişimcilik vizyonunun da göstergesi oldu.

Kuruluşundan bu yana mühendislik alanındaki rolünü koruyarak, Türkiye'nin güçlü araştırma ekosistemlerinden birini oluşturan üniversite, mühendislik fakültelerindeki yenilikçi programları, teknopark yapısı ve girişimcilik ekosistemiyle öğrencilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik ve yenilikçi çözümler geliştirme becerisiyle de donatıyor.

Enstitüde yürütülen çalışmalar, çevresel sürdürülebilirlikten temiz enerjiye kadar birçok alanda öncü projelerle ilerliyor. Bu bağlamda Yeşir'in kazandığı ödül, üniversitenin çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi temelli yaklaşımlara verdiği önemin somut yansıması kabul ediliyor.

Üniversitesi, bugüne kadar TEKNOFEST yarışmalarında öğrencilerinin geliştirdiği yenilikçi projelerle pek çok ödül kazandı. Başarılar, üniversitenin mühendislikten çevre bilimlerine, yapay zekadan biyoteknolojiye uzanan geniş bir yelpazede teknoloji ve inovasyonda öncülüğünü kanıtlıyor.

Üniversite, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla Türkiye'nin bilimsel üretimine, teknolojik ilerlemesine ve girişimcilik kültürüne katkı sağlamayı sürdürüyor.