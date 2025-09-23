'Sora sora Ankara'ya operasyon yaptırdılar'! Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay suçlama

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’ne konser harcamaları ile ilgili başlatılan operasyon gündemin ilk sırasına oturdu. 13 kişinin gözaltına alınması sonrasında gözlerin çevrildiği ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan beklenen ilk açıklama geldi. Mansur Yavaş, "Ankara'ya niye operasyon yapılmadığını sora sora operasyon yaptırdılar" dedi. Mansur Yavaş, operasyon için Melih Gökçek'i suçladı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gündeme oturan bu son dakika gelişmesi sonrasında gözler Mansur Yavaş'a çevrildi.

SORA SORA OPERASYON YAPTIRDILAR

Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz'a beklenen açıklamayı yaptı. Mansur Yavaş şunları söyledi:

-Bu zaten yürütülen bir soruşturma. Kendimize teftiş yaptık. Anormal bir şey bulmadık açıkçası. Bizim kendi belediyemizin teftişi.

-"Bu Ankara'nın en büyük hırsızının attığı tweet'e bakarsan işin boyutu ortaya çıkıyor. (Melih Gökçek'in operasyondan 8 saat önce attığı tweet'i kast ediyor)"

-Yani "Ankara'ya neden operasyon yapılmıyor" diye diye yani kendilerince operasyon yaptırıyorlar.

-Halbuki hepsi burada çalışan memur... Bir tanesi hariç tamamı eski döneme ait memur. Çalışıyor, davet etsinler. Hepsi gidip ifadesini verecek. bilirkişi inceleyecek. Emsaller var. Aynı yerde yapılmış Tarkan konseri var bir ay önce. Onun masrafları nedir mesela? Savcılığa, onların sorulmasını istedik. Kültür Yolu konserleri var. Burada her bir konsere e kadar harcanmış? Emsallerine bakılır kamu zararı var mı, yok mu ortaya çıkar.

BEN GÖREVDEN ALDIM TEFTİŞ YAPTIRDIM

-Görevden aldım, teftişe de verdim hemen. Ben böyle kamuoyuna intikal eden tüm olayları teftişten geçiririm zaten. Yani ya bundan bir şey yoktur falan demem. Tamamını geçirdim. Kendime dönemimde ki şikayetlerle ilgili de 20 dosyayı intikal ettirdim. Kim olursa olsun...

-O yaptığımız teftişte bir şey çıkmadı. Çünkü bu işi yapan iki firma var. Bu firmanın birisi 56 milyon lira fiyat verdi. Biz 40 küsura yaptırdık aynısını.

MELİH GÖKÇEK DOSYALARI NE OLDU?

-Ben şimdi, şunu yapacağım. Bizim verdiğimiz dosyalarla ilgili yapılanları anlatacağım bir basın toplantısı yapacağım bugün ya da yarın. Mesela Gökçek dönemine ait verilen 97 dosyanın akıbeti ne oldu? Nasıl takipsizlik kararı verildi? 4.000 kişi içerisine hep aynı bilirkişiler nasıl rapor tanzim etti? Bunları herkesin gözü önünde açıklayacağım.

-97 adet dosya verdim, onları bir basın toplantısında tek tek göstereceğim. Hiçbiriyle ilgili hiçbir şey yapılmadı.

OPERASYON BEKLİYOR MUYDU?

- Hayır beklemiyordum. Soruşturma izni verildiği için, yapılan itirazlar reddedildi. Elbette soruşturma yapılacak. Ama dediğim gibi bunların çoğu belediyede 10-15 yıldır çalışan personel ve üstelik tamamı eski dönem. Sadece Hacı Ali Bozkurt diye yani başlarındaki arkadaşımız, o gün Kültür Daire Başkanı yeni personel. Tamamı eski personel. Bunlar davet edilip ifadeleri alınabilirdi.

-Benim yaptığım 97 adet şikayette ne gözaltı. Ne adli kontrol. Hiçbir şey yok... Onlarınki kamu zararı değil mi yani değil mi?