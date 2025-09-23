Gram altın fiyatları 5 bin lirayı geçti aman dikkat saat 19.35'i bekleyin

Altın fiyatları hem küresel de hem de yurt içinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde 5 bin 1 lira ile rekor kıran gram altın saat 07.36 itibarıyla 4 bin 981 lira ile işlem görüyor. Ons altın da günün erken saatlerinde 3 bin 759 dolar ile rekor kırdı. Saat 07.36 itibarıyla hafif düşüşle 3.745 dolarda hareketleniyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5 bin 154 lira ile rekorunu tazeledi. Peki altın neden bu kadar yükseliyor? İşte yatırımcıların beklediği kritik saat...