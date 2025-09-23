Gram altın fiyatları 5 bin lirayı geçti aman dikkat saat 19.35'i bekleyin
Altın fiyatları yıl boyunca rekor üstüne rekor kırarken, bazı uzmanlar balon uyarısı yapıyor. Piyasadaki teknik göstergeler ve yatırımcı davranışları ise yükselişin sürdürülebilir olabileceğine işaret ediyor. Altın ve para uzmanları bu şok yükseliş sonrasında kritik saate dikkat çekiyorlar. Piyasaların gözü, TSİ 19.35’te konuşma yapacak olan Powell’ın para politikasına dair vereceği ipuçlarında.
Altın fiyatları hem küresel de hem de yurt içinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde 5 bin 1 lira ile rekor kıran gram altın saat 07.36 itibarıyla 4 bin 981 lira ile işlem görüyor. Ons altın da günün erken saatlerinde 3 bin 759 dolar ile rekor kırdı. Saat 07.36 itibarıyla hafif düşüşle 3.745 dolarda hareketleniyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5 bin 154 lira ile rekorunu tazeledi. Peki altın neden bu kadar yükseliyor? İşte yatırımcıların beklediği kritik saat...
Altın fiyatları, salı günü tarihi zirveyi görmesinin ardından dengelenirken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Doların zayıflaması ve faiz indirimi beklentileri, değerli metale destek sağlayan unsurlar oldu.
ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU
Spot altın, seansın erken saatlerinde 3 bin 759,02 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 3 bin 745,39 dolarda dengelendi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 779,50 dolara çıktı.
GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE
Ons fiyatındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın günün erken bölümünde 5 bin 3 lirayla rekor kırarken, şu sıralar 4 bin 980 lira seviyelerinde işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 154 lira ile rekorunu tazeledi. Şu sıralar ise 5 bin 134 lirada hareketleniyor.