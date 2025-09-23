Ankara'daki operasyona ilişkin CHP'den ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Harcamaların 'kamu zararına neden olduğu' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla, aralarında belediye görevlilerin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser harcamalarına ilişkin "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. "Görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hesabı verilen 32 konsere soruşturma var ama Melih Gökçek'e tek bir soruşturma yok" dedi.

Soruşturma ve gözaltılara ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV yayınında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: