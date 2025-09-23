Ankara'daki operasyona ilişkin CHP'den ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarıyla ilgili soruşturma başlattı. Harcamaların 'kamu zararına neden olduğu' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla, aralarında belediye görevlilerin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser harcamalarına ilişkin "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. "Görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hesabı verilen 32 konsere soruşturma var ama Melih Gökçek'e tek bir soruşturma yok" dedi.
Soruşturma ve gözaltılara ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV yayınında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"2021-2024 yılı arasında belediye tüm açıklamaları ortaya koymuştur. Bugün hiçbir vatandaş kendi parasıyla konser dinleyemiyor. Biz bunu sağladığımız için bundan çok rahatsızlar. Ankara soruşturmalarının ayrı bir yeri var benim için. Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten. "