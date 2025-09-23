BIST 11.468
Oyuncu İbrahim Çelikkol, herkesten gizli evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, gözden uzak bir ilişki yaşıyordu. Bir anda sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafla herkesi şaşırttı. 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, o nikah fotoğrafının altına öyle bir şey yazdı ki...

Son olarak dijital platformlarda yayınlanan projelerde boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Çelikkol 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi. Ünlü ismin ilk nikah karesi ortaya çıktı.

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Gaddar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Eşi Natali Yarcan
3 yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan İbrahim Çelikkol'dan sürpriz evlilik hamlesi geldi. İbrahim Çelikkol sevgilisi sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Oyuncu İbrahim Çelikkol, herkesten gizli evlendi! Eşi bakın kim çıktı - Resim: 0

İbrahim Çelikkol nikahın ardından evliliğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Çelikkol nikahtan bir kare yayınlayıp Özdemir Asaf'ın şu dizelerini not düştü;

"Öylesine güzel seviyorum ki seni
Öylesine saf
Öylesine temiz
Öylesine derin
Ve öylesine değil..."

İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuş ve ikili 5 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Çelikkol'un bu evlilikten 'Ali' ismini verdiği bir oğlu oldu.

