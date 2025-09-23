Öksürürken kaburganız kırılabilir

Ani başlayan ve geçmeyen göğüs ağrısı genç yaşlarda da ciddi kemik problemlerine işaret edebilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, genç hastalarda öksürüğe bağlı kaburga kırıklarının görülme sıklığının arttığını ve bu durumun altta yatan önemli nedenleri olabileceğini belirtti.

Göğüs ağrısı deyince akla yaşlılar gelir ama son dönemde gençlerde de öksürük sonrası kaburga kırıkları artış gösteriyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, genç yaşta görülen kaburga kırıklarının ardındaki gizli tehlikeleri ve korunma yollarını paylaştı.

ÖKSÜRÜK SONRASI GÖĞÜS AĞRISINI İHMAL ETMEYİN

Göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran genç hastaların sayısında son dönemde artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, özellikle astımı olan ve stres altında yaşayan genç kadın hastalarda bu duruma daha sık rastlandığını ifade etti. Prof. Dr. Sunam, “Genç hastalar, özellikle astımlı veya kadın hastalar göğüs ağrısıyla bize başvuruyor. Detaylı incelediğimizde bu ağrıların genellikle ani bir öksürük sonrası başladığını ve doğru tanı konulamadığını görüyoruz. Hemen detaylı bir tomografi yaparak kaburga kırığını saptıyoruz” dedi.

GÜNEŞ GÖRMEMEK VE HAREKETSİZLİK KEMİKLERİ ZAYIFLATIYOR

Genç yaşta görülen kaburga kırıklarının altında yatan en önemli faktörlerden birinin D vitamini ve hareketsizlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sunam, “Gençler kapalı ortamlarda, stres altında yaşıyor. Güneş görmüyorlar ve kemik yapıları zayıflıyor. Böylece küçük bir travma bile kaburga kırığına yol açabiliyor. Sigara içmek akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı gibi, solunum yolu enfeksiyonlarını artırarak öksürük krizlerini de tetikliyor. Böylece kemik yapısı zayıf olan bireylerde kaburga kırıkları daha kolay gelişebiliyor” diye konuştu.

BESLENMEYE VE HAREKETE ÖZEN GÖSTERİN

Hastaların en sık sorduğu sorulardan birinin beslenme ile ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Sunam, “Hocam kelle paça çorbası içelim mi, kemik suyu faydalı mı?’ diye çok soruluyor. Elbette kolajen zengini besinler faydalıdır. Kemik suyu, tavuk suyu gibi besinleri tüketmek destekleyici olabilir. Sadece çorba içerek bu eksiklikleri gideremeyiz. Medikal preparatlara da zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ama en önemlisi dengeli beslenme, hareketli yaşam ve güneşten faydalanmak” ifadelerini kullandı.

TEMİZ HAVA VE D VİTAMİNİ İHMAL EDİLMEMELİ

Son olarak önerilerini sıralayan Prof. Dr. Sunam, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Güneşe çıkalım. Hareket edelim. Mümkün olduğunca sağlıksız ortamdan, sigaradan uzak duralım ve bol temiz hava alalım. Sağlıklı kemikler ve sağlıklı bir yaşam için bu adımlar çok önemli”