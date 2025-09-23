Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

BIST 11.468
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in sakatlığında son durum belli oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçına yetişip yetişmeyeceği merak edilen Nijeryalı golcünün sağlık durumunu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk duyurdu. Başarılı teknik adam, Osimhen'in sahalara döneceği tarihi açıkladı.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 6. haftanın kapanış maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde alınan E. Frankfurt mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanmanın önemli olduğunu belirten Buruk, kadrodaki rotasyonlar ve sakatların durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

3-0'dan sonra yorulan oyuncular olduğunu ve çok fazla değişiklik yaptığını söyleyen Okan Buruk, "Yorulan oyuncularımız vardı. Mental yorgunluklar oyuncular için zorluklar çıkarabiliyor. Bence Frankfurt maçındaki farklı mağlubiyet bizi çok üzdü, mental olarak bizi aşağı çekti. Bugün belli bölümlerde yorgunluk hissettik. Rotasyonlar yapacağız. Davinson Sanchez milli takımda çok maç oynadı, geldi Eyüp maçı oynadı sonra bir maç daha oynadı. Bugün dinlendirmiş olduk. Lemina daha idareli kullandığımız oyunculardan biri. Sara’yı bugün başlatmayı düşünüyorduk, ayağında bir sakatlık olduğu için yedekten başlattık. Sakatlıkları önlemek için bu tür oyuncu değişiklikleri yapıyorum." diye konuştu.

Osimhen sahalara ne zaman dönecek? 

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in sahalara döneceği tarihi açıkladı.

Milli takımdan sakat dönen golcü oyuncunun ağrılarının devam ettiğini söyleyen Okan Buruk, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

