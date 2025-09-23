BIST 11.468
İrlanda'dan uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkeleri, bu kararı ciddi bir şekilde değerlendirmeye çağırdı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti'ni tanıma konusunda uluslararası topluma seslendi. Martin, henüz bu adımı atmamış olan ülkeleri, Filistin Devleti'ni tanıma kararını ciddi bir şekilde ele almaya davet etti.

Martin, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

İki devletli çözümün İsrail ve Filistin'e barışçıl bir gelecek sunduğunu kaydeden Martin, sahadaki durumun ise umut verici olmadığını belirtti.

"Kalıcı barış çok uzakta görünüyor." diyen Martin, İrlanda'nın da 24 yıl iç çatışmalar yaşayan bir ülke olduğunu hatırlatarak, "En karanlık günlerde bile siyasi liderler olarak umut ateşini canlı tutmalı ve konuşmalıyız." dedi.

Gazze halkının yaşadığı acının en iyi hissedildiği ülkelerden birinin İrlanda olduğunun altını çizen Martin, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te yaptıkları karşısında İsrail'in yaptıklarının hiçbir şekilde haklı görülemeyeceğini vurguladı.

Martin, o tarihten bu yana 20 binden fazla çocuk olmak üzere 65 binden fazla insanın öldürüldüğünü, yiyeceğin bir silah haline getirildiğini ve kıtlığın ortaya çıktığını kaydetti.

Hastanelerin ve okulların yok edildiğini, binlerce yıllık kültür varlıklarının yer yüzünden silindiğini söyleyen Martin, "Ailesi için yemek arayanlar, doktorlar, yardım görevlileri ve gazeteciler hedef gözetilerek vuruldu. Dünyanın gözü önünde soykırım olarak tanımlanan bir şeyin gerçekleştirildiği noktaya ulaştık." diye konuştu.

Martin, son birkaç gündür Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik ederek, "Henüz tanımamış ülkeleri ise bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye güçlü şekilde çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarının gasbedilerek İsrail yerleşimleri kurulduğuna dikkati çeken Martin, "Eğer şimdi iki devletli çözümü korumak için harekete geçmezsek, bunu gerçekleştirmek için çalışmazsak başka bir fırsatımız olmayabilir. Gelecek nesillere bırakacağımız miras bu olmamalı." dedi.

