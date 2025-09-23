BIST 11.468
Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı iki şarkıcı ölü bulundu! Uyuşturucu şüphesi üzerinde duruluyor...

Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı iki şarkıcı 'DJ King' lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü olarak bulundu. 16 Eylül'den beri kayıp olan şarkıcılar için Cumhurbaşkanı Petro bir an önce bulunmaları talimatı vermişti.

Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar "DJ King" lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. Yerel basında çıkan habere göre, 16 Eylül'den bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera'nın cesetleri, başkent Meksiko'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksiko Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Basın, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceğini yazdı.

CUMHURBAŞKANI UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINI SORUMLU TUTTU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıların ölümünden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

16 EYLÜL'DEN BERİ KAYIPLARDI

Sanchez ve Herrera'nın en son 16 Eylül'de başkent Meksiko'daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi. Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika'daki dinleyicilerine, "İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da yıldızı parlayan ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Sanchez ve Herrera'nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları vermişti.

