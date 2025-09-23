Popüler oda kokusuna yasak ve toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda "Be" markalı bir oda kokusunun insan sağlığı için risk taşıdığı tespit edildi. Bakanlık, ürünün satışını ülke genelinde yasaklarken, piyasadaki tüm stokların da acilen toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) üzerinden yapılan son açıklamada, popüler tüketim ürünlerinden biri olan bir oda kokusunun ciddi sağlık riskleri barındırdığı tespit edildi. Yapılan laboratuvar analizleri ve denetimler sonucunda, "Be" markasıyla satılan oda kokusunun güvensiz olduğu kesinleşti. Bakanlık, ürünün Türkiye genelinde satışını derhal yasaklarken, halihazırda piyasada bulunan tüm stokların da toplatılması yönünde karar aldı.

"Be" markalı oda kokusu

Bu kapsamda gerçekleştirilen son denetimlerde, ev ve iş yerlerinde yaygın olarak kullanılan "Be" markalı bir oda kokusu mercek altına alındı. Üründen alınan numuneler üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve testler sonucunda, ürünün içeriğinin ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu ve insan sağlığı açısından risk taşıyan bileşenler içerdiği saptandı. Bakanlık, söz konusu ürünün kullanımının "güvensiz" olduğuna hükmederek, tüketicileri korumak adına acil önlem alma yoluna gitti.

Güvensizliğin tespit edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı, ürün hakkında iki aşamalı bir yaptırım kararı aldı. İlk olarak, "Be" markalı bu oda kokusunun ülke sınırları içerisindeki tüm perakende ve toptan satış noktalarında satışa sunulması yasaklandı. İkinci ve daha kapsamlı bir adım olarak ise, üretici/ithalatçı firmadan başlayarak dağıtım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, halihazırda raflarda, depolarda veya stoklarda bulunan tüm ürünlerin piyasadan toplatılmasına (geri çağrılmasına) karar verildi.