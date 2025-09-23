BIST 11.395
DOLAR 41,42
EURO 48,92
ALTIN 5.025,77
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

İstanbul'da dezavantajlı mahallelerde hayata geçirildi sayı 220'ye ulaştı

İstanbul'da dezavantajlı mahallelerde hayata geçirildi sayı 220'ye ulaştı

İstanbul Valiliği, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin ders çalışma imkanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "ödevevi" sayısının 220'ye ulaştığını duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin rahat bir ders ortamına kavuşmaları, motivasyonlarının artırılması, bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi ve eğitim imkanlarını geliştirmesi hedefleriyle yola çıkılan projeyle il genelinde 220 "ödevevine" ulaşıldığı bildirildi.

"İstanbul Valiliği Ödevevi" ile her yıl yaklaşık 25 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, 2025 genelgesine göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre edilen projenin valilik, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği modeliyle sürdürülebilir sosyal kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.

Projenin dezavantajlı bölgelerde başarı oranlarını önemli oranda artırdığı vurgulanan açıklamada, ödevevlerinde öğrencilerin bilgisayar, yazıcı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkanlardan yararlandığı ayrıca rehberlik hizmetleri, yetenek atölyeleri ve kültürel etkinliklerin de buralarda sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin ödevevlerinden hafta içi 15.00-21.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında faydalanabildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2 çocuğunu öldürüp yıllarca valizde sakladı!
2 çocuğunu öldürüp yıllarca valizde sakladı!
Oyuncu İbrahim Çelikkol, herkesten gizli evlendi! Eşi bakın kim çıktı
Oyuncu İbrahim Çelikkol, herkesten gizli evlendi! Eşi bakın kim çıktı
Süper Lig'de son puan durumu belli oldu
Süper Lig'de son puan durumu belli oldu
Sürücüler dikkat! Bu yol kapatılıyor
Sürücüler dikkat! Bu yol kapatılıyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dengeleri değiştirecek itiraf
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dengeleri değiştirecek itiraf
İsrail ordusuna Gazze'de darbe bölük komutanı çatışlarda öldürüldü
İsrail ordusuna Gazze'de darbe bölük komutanı çatışlarda öldürüldü
Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi
Osimhen ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi
İrlanda'dan uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
İrlanda'dan uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı iki şarkıcı ölü bulundu! Uyuşturucu şüphesi üzerinde duruluyor...
Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı iki şarkıcı ölü bulundu! Uyuşturucu şüphesi üzerinde duruluyor...
Kız öğrencilerin özel eşyalarını karıştırmışlardı! Yurt skandalında karar
Kız öğrencilerin özel eşyalarını karıştırmışlardı! Yurt skandalında karar
Öksürürken kaburganız kırılabilir
Öksürürken kaburganız kırılabilir