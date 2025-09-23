BIST 11.395
2 çocuğunu öldürüp yıllarca valizde sakladı!

Yeni Zelanda'da bir kadın 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürüp, cesetleri yıllarca valizde saklamaktan suçlu bulundu.

Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, 2022'de bavullar içinde bulunan çocuk cesetleri ile ilgili davada karara vardı.

Jüri, Hakyung Lee (45) isimli kadının avukatları tarafından yapılan savunmayı reddederek, Lee'yi, Minu Jo (6) ve Yuna Jo'yu (8) Haziran 2018'de öldürmekten suçlu buldu.

Lee, cinayetin ardından doğduğu yer olan Güney Kore'ye kaçmış ve burada ismini değiştirmişti.

Çocukların cesedi, 2022'de Auckland'daki bir depoda bulunmuş, Lee bunun üzerine Güney Kore'de tutuklanarak Yeni Zelanda'ya iade edilmişti.

Lee, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetmiş, cinayet döneminde akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu.

Avukatları da Lee'nin çocukları antidepresan ilaç vererek öldürdüğünü kabul etmiş, ancak müvekkillerinin cinnet geçirdiğini savunmuştu.

