Dev otel zinciri iflas kararını duyurdu! Rezervasyonu olanlar o notu görünce...

2017'de kurulan ABD'de New York, Miami, New Orleans ile Los Angeles'ta binden fazla odayla hizmet veren dev otel zinciri LuxUrban iflas etti. Rezervasyonları olan bazı misafirler otellere geldiklerinde kapıda "Kapalıyız" yazısıyla karşılaştı.

ABD merkezli otel zinciri LuxUrban, 14 Eylül Pazar günü New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas koruma başvurusu yaptı. Ancak şirketin bazı otellerinde rezervasyonu bulunan müşteriler, geldiklerinde kapılarda "kapalıyız" yazısıyla karşılaştı.

MALİYET BASKILARINA DAYANAMADI

2017'de kurulan ve New York, Miami, New Orleans ile Los Angeles'ta binden fazla odayla hizmet veren zincir, salgın sonrası artan seyahat talebine rağmen maliyet baskılarına dayanamadı. Yükselen işletme ve iş gücü giderleri, özellikle lüks ve orta sınıf segmentte yeni bir iflas dalgasını tetikledi.

REZERVASYONLAR AÇIK, OTELLER KAPALI

LuxUrban, mahkemeye sunduğu belgelerde faaliyetlerini borçlu sıfatıyla sürdürmeyi planladığını bildirdi. Ancak sahada tablo farklı. New York'taki The Tuscany (Midtown Manhattan) ve Hotel 27 (Chelsea) gibi tesislerde konaklamaya gelen misafirler, kapıda kapanış uyarılarıyla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen 19 Eylül sabahı itibarıyla The Tuscany gibi otellerin rezervasyon sistemlerinin hâlâ açık olduğu görüldü.

PERSONELE KISA BİR İSTİFA MESAJI GİTTİ

Sadece misafirler değil, çalışanlar da belirsizlikten etkilendi. Temizlik personeli işbaşı yaptığında yöneticilerin ortadan kaybolduğunu gördü. Bazı personele yalnızca kısa bir "istifa" mesajı gönderildiği belirtildi. Bazı LuxUrban otelleri hâlâ faaliyet gösterirken, diğerleri tamamen kapatıldı veya satıldı.

