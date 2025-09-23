Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...

ANKARA'da ortalık iyice karıştı. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir'e yönelik operasyondan 8 saat önce attığı twitle tartılışırken, o twite gelen yeni açıklaması yeni fırtınalar yarattı. 'Benim operasyondan haberim yoktu' diyen Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a meydan okudu ve "Milyonluk demedim, önümüzdeki hafta milyarlık vurgun açıklanınca ne yapacaksın?' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in, ABB'ye yönelik saatler öncesinden yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

"Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?"

Melih Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı.

OPERASYONU ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Melih Gökçek'in bu twitiyle Ankara karışırken, Mansur Yavaş, Gökçek'in operasyonu önceden bildiğini söyledi. Bu tartışmalar üzerine Melih Gökçek'ten yeni bir twit geldi.

MİLYONLUK DEMEDİM MİLYARLIK DEDİM HAFTAYA...

Melih Gökçek bugün gerçekleşen operasyondan haberi olmadığını iddia ederek, önümüzdeki haftayı işaret etti. Gökçek şunları yazdı:



Gökcek, soruşturma sonrası sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise "MANSUR; "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz."DEMİŞTİ… DEMEK Kİ İSRAF ÖTESİYMİŞ…" ifadelerini kullandı.