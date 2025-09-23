BIST 11.422
Melih Gökçek'in yeni twitiyle Ankara karıştı! Bu operasyonu bilmiyormuş haftaya...

ANKARA'da ortalık iyice karıştı. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir'e yönelik operasyondan 8 saat önce attığı twitle tartılışırken, o twite gelen yeni açıklaması yeni fırtınalar yarattı. 'Benim operasyondan haberim yoktu' diyen Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a meydan okudu ve "Milyonluk demedim, önümüzdeki hafta milyarlık vurgun açıklanınca ne yapacaksın?' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in,  ABB'ye yönelik saatler öncesinden yaptığı paylaşım gündeme oturdu. 

"Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?"

Melih Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı. 

OPERASYONU ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?
Melih Gökçek'in bu twitiyle Ankara karışırken, Mansur Yavaş, Gökçek'in operasyonu önceden bildiğini söyledi. Bu tartışmalar üzerine Melih Gökçek'ten yeni bir twit geldi. 

MİLYONLUK DEMEDİM MİLYARLIK DEDİM HAFTAYA... 
Melih Gökçek bugün gerçekleşen operasyondan haberi olmadığını iddia ederek, önümüzdeki haftayı işaret etti. Gökçek şunları yazdı:
Gökcek, soruşturma sonrası sabah saatlerinde  yaptığı paylaşımda ise "MANSUR; "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz."DEMİŞTİ… DEMEK Kİ İSRAF ÖTESİYMİŞ…" ifadelerini kullandı.

CHP'den ABB'ye düzenlenen operasyona tepki

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ABB'ye yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. Tanal şunları kaydetti:

📌"Soruşturma gizliliği ayaklar altında"

📌"Unutulmasın yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur. Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır siyasi operasyondur"

"ONA SORUŞTURMA YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV yayınında yaptığı açıklamada "Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten. " ifadelerini kullandı.

