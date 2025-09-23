BIST 11.377
1 Ekim'e uzatıldı... Dev otomobil markası üretimi durdurdu

Siber saldırıya uğradığı gerekçesiyle üretimi durduran İngiltere merkezli otombil markası Jaguar Land Rover şirketi üretim durdurma kararını 1 Ekim'e kadar uzattı.

Sky News'in haberine göre İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover şirketi, siber saldırı nedeniyle fabrikalarının kapatılma süresini 1 Ekim'e kadar uzattı. 

Jaguar Land Rover'ın tedarikçilerine, yıkıcı bir siber saldırının ardından büyüyen sorunlar nedeniyle otomobil üretimini durdurmuştu. 

Hacker'ların şirketin bilgisayar sistemlerini ele geçirmesinin ardından fabrika hatları haftalardır felç durumda. Bu durum, yöneticileri binlerce fabrika çalışanını geçici olarak eve göndermek zorunda bıraktı.

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak.

Ayrıca, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi muhtemel.

