İş kazası mı ihmail mi? Samsun'da asansör boşluğuna düşen usta yaşamını bitirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

Kışla Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında çalışan sıva ustası Muhammet Yavuz (38), asansör boşluğuna kalas koyarak üzerine çıktı.

EKİPLER KAZA YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kalasın kırılması sonucu Yavuz'un düştüğünü gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz'un cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

