TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırmayla satacak

Anadolu Ajansı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı, 8 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

AA muhabirinin, TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurum, 32 ilde mülkiyetinde bulunan 281 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Konya, Aksaray, Malatya, Adana, Nevşehir'de 1, Diyarbakır'da 7, Şanlıurfa'da 8, Mardin'de 2, İstanbul'da 17, Kocaeli'de 2, Tekirdağ'da 15, Yalova'da 2, İzmir'de 15, Aydın'da 4, Antalya'da 10, Muğla'da 21, Ankara'da 35, Afyonkarahisar'da 32, Çorum'da 13, Eskişehir'de 24, Niğde'de 6, Kayseri'de 8, Samsun'da 3, Mersin'de 2, Kahramanmaraş'ta 12, Gaziantep'te 16, Elazığ'da 11, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 5 olmak üzere 281 taşınmaz satışa çıkarılacak.

Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

Alıcılar, konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Bazı taşınmazlar ise peşin satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

