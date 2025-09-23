BIST 11.395
İşin ucu Mansur Yavaş'a gider mi? İsmail Saymaz'dan olay Ankara kulisi!

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası soruşturmanın Mansur Yavaş'a kadar gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, aldığı Ankara kulislerini canlı yayında aktardı. Saymaz'ın iddiasına göre 'soruşturma genişletilecek, 2 dosya daha var ve onlarla birleştirilecek'.

İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon ile ilgili canlı yayında kulis bilgileri paylaştı. "Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde" diyen İsmail Saymaz, yeni gelişmeler olabileceğine dikkat çekti. 

OPERASYON GENİŞLETİLECEK
Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan  İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla ilgili şu kulisleri aktardı:

-"Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde.

-Şimdilik konser ihaleleriyle başlayan bu soruşturmaya halihazırda devam eden başka dosyalar da katılabilir. Öyle görünüyor. Ankara'daki dosyayı başka şimdilik konser ihalesiyle başlayan dosyayı başka dosyaları ekleyerek büyütme çabasına girilebilir."

2 AYRI DOSYA DAHA VAR
-"Bunlardan birinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi Portaş ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili iki ayrı soruşturma olduğu yönünde duyum geldi bana. Ve burada işte bir kamu zararı olduğu iddiasından hareketle iki ayrı dosyanın da hazırlanmış olacağı yönünde bir işte bilgi ulaştı bana.

- Dolayısıyla Ankara üzerindeki kıskacın da daha bir daha da büyüyeceği yönünde duyumlara sahibim."

(Kaynak : HalkTV)

