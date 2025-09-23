İsrailli asker açık açık söyledi: Gazze'nin tamamını yok edeceğiz

İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik işgal saldırılarına katılan bir asker Gazze'nin tamamını yıkarak yok edeceklerini ve bölgede hiçbir şey bırakmayacaklarını söyledi.

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, Gazze kentini işgal saldırılarına katılan bir İsrail askerinin dün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyü yayınladı.

İsrail askerinin Gazze kentinde çekildiğini söylediği görüntüde, bölgedeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Hasar görmeyen binanın olmadığı bölgede, sağlam bir evin neredeyse kalmadığı görülüyor.

Bölgedeki Filistinlilerin evlerini yıkmak için kullanılan bir iş makinasının yanında görüntüyü kaydeden İsrail askeri, "Esirlerin tamamını geri getireceğiz, mümkün olduğu kadarıyla Gazze'nin tamamını yok edeceğiz ve ondan geriye bir şey bırakmayacağız." ifadelerini kullanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için Filistinlilere ait binaları ve evleri bilinçli olarak yıkıyor.

Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, iş makinalarıyla Gazze'deki yapıları yerle bir ediyor.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Refah, kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerini yerle bir ederek yaşanmaz hale getiren İsrail ordusunun şimdiki hedefinde ise bölgede yapılaşmanın en yoğun olduğu Gazze kenti var.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıktı.