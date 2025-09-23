BIST 11.395
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışması süren Sirkeci Garı'nın otel ya da alışveriş merkezi olmayacağını açıkladı. Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını vurguladı.

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Sirkeci Garı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son noktayı koydu.

Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak." dedi.

Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu.

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "AVM ya da otel olmayacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak." diye açıklama yaptı.

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

Ersoy, "Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak. Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek." dedi.

