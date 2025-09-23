Dini nikahta damada büyük şok! Gelinin istediği mehir yok artık dedirtti

Genç kadının evlilik öncesi damattan 300 gram altın mehir istemesi sosyal medyada tartışma yarattı. Damadın "Ben onu alamam" diyerek talebi reddettiği anlar binlerce yorum aldı.

Abone ol

Genç kadın, evlilik öncesinde damattan 300 gram altın mehir talebinde bulundu. Ancak bu istek karşısında şaşıran damat, "Ben onu alamam" diyerek talebi geri çevirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Ben olsam orda bozardım işi... Ticarete dökmüşler, yazık değil mi?

Helal damada. Ben olsam direk kalkarım.

Yeni çağın başlık parası isteme yöntemi

Mehir isteyebilir ancak 300 gram mehir erkeklerin %95 inin karşılayabileceği bir miktar değil.

Dünyanın en saçma olayı...

Şu olay kalkmalı veya adil düzen gelmeli