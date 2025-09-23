Hastanelerde "QR kod"lu dönem! Anında iletilecek

BIST 11.395
SAĞLIK

Anadolu Ajansı
Samsun'da, Gazi Devlet Hastanesinde uygulamaya başlanan "QR Kod Temizlik Uygulaması" ile temizlik süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, hastanelerdeki temizlik ihtiyacına uygulama sayesinde hemen müdahale edeceklerini söyledi.

Uygulamayı Samsun'da ilk olarak Gazi Devlet Hastanesinde hayata geçirdiklerini belirten Uras, "Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hastanelerde temizlik durumunu değerlendirmek amacıyla QR kod uygulaması başlatıldı. Samsun'da Gazi Devlet Hastanesinde hayata geçirilen bu uygulamanın yazılımı tamamen kendi personelimiz tarafından geliştirildi." dedi.

Vatandaşların temizlikle ilgili memnuniyetlerini veya karşılaştıkları sorunları hastanenin farklı noktalarına yerleştirilen QR kod sayesinde ilgililere iletebildiklerini dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Örneğin peçete ya da sıvı sabun eksikliği gibi durum varsa bunu bildirilebiliyor. Geri bildirimler doğrudan ilgili hastane idarecisine ulaşıyor ve temizlik personeli bu konuda talimatlandırılıyor. Eksik varsa anında gideriliyor. Çünkü 5 bin, 10 bin, 15 bin üzeri vatandaşın başvuru yaptığı hastaneler var. İlk olarak Gazi Devlet Hastanesinde başlatılan uygulama, Samsun'daki tüm sağlık kurumlarında yaygınlaştırılacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Uras, geri bildirimlerin hastanenin hem temizlik personeli hem de müdür, müdür yardımcısı ve başhekimine gittiğini anlatarak, "Sorun varsa giderilecek, personel eksikliği varsa artırılacak, gerekli düzenlemeler yapılacak." diye konuştu.

