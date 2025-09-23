BIST 11.395
DOLAR 41,42
EURO 48,92
ALTIN 5.025,77
EKONOMİ

ING Türkiye'den müşterilere günlük kazanç imkanı

ING Türkiye, şahıs işletmelerine özel mevduat ürünü "İşim İçin Turuncu Hesap" ile günlük kazanç imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şahıs işletmelerine yönelik geliştirilen İşim İçin Turuncu Hesap, vade derdi olmadan birikimlerin her gün ve esnek bir şekilde değerlenmesine imkan tanırken, EFT, havale ve FAST işlemlerini de süre sınırlaması olmadan ücretsiz gerçekleştirebilme olanağı sunuyor.

İşim İçin Turuncu Hesap'ı ilk defa açanlar 35 gün boyunca güncel yüzde 47 Hoş Geldin Faizi'nden faydalanabiliyor, bu süre sonunda ise Turuncu Ekstra programına katılıp belirlenen hedef puanlarını yakalayarak her zaman yüksek mevduat faizinden yararlanabiliyorlar. İşim İçin Turuncu Hesap'ta alt limitin üzerindeki bakiyeler günlük olarak faiz kazanıyor ve işletmeler vade sonunu beklemeden hesaplarına para yatırıp çekebiliyor.

İşletmelere özel bu hesap ile günlük faiz getirisi, ana paraya eklenerek bileşik kazanç sağlıyor, böylece zamanla para daha hızlı büyüyor. Üstelik işletmeler yalnızca Türk lirası değil, dolar, avro, sterlin ve altın gibi farklı para birimlerinde de hesap açarak avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirken, ING Mobil Kurumsal, Kurumsal ING İnternet Şubesi ve ING'nin internet sitesi üzerinden kolayca açılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, işletmelere masrafsız ve dijital bir bankacılık deneyimi sunmayı stratejilerinde önceliklendirdiklerini belirtti.

Ulu, amaçlarının hayata geçirdikleri dijital ve yenilikçi çözümlerle işletmeler için bankacılığı zahmetsiz ve masrafsız hale getirmek, finans yönetiminde fark yaratmak ve müşterilerinin hayatlarına değer katmak olduğunu vurguladı.

İşletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital ürünlerinden biri olan İşim İçin Turuncu Hesap'ın da bu vizyonun bir parçası olduğunu ifade eden ulu, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz tahsilatlarını bu hesapta değerlendirerek hem günlük faiz kazancı elde edebiliyor, hem de ödeme yapmaları gerektiğinde vade derdi olmadan diledikleri gibi hesaptan para çekebiliyorlar. Üstelik EFT, havale ve FAST gibi para transferlerini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Diğer bir deyişle, esnek ve masrafsız bir şekilde paralarını yönetebiliyorlar. Bankacılığı zahmetsiz hale getirmek için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

