Aras Kargo ile Temu Türkiye arasında işbirliği

Aras Kargo ile e-ticaret platformu Temu, iş ortaklığını geliştirerek, ülke genelindeki dağıtımı güçlendirmeyi ve yerel satıcıları desteklemeyi hedefliyor.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, saatte 310 bin paket işleme kapasitesine sahip olan ve günlük 1 milyondan fazla adrese teslimat imkanı sunan Aras Kargo, Temu'daki yeni satıcıların sipariş süreçlerini daha verimli hale getirecek.

İşbirliği aynı zamanda Temu'nun Türkiye pazarına yönelik stratejik adımlarıyla da örtüşüyor. Platform kısa süre önce, yalnızca davetle giriş yapılabilen modelden çıkarak, pazar yerini Türkiye'deki uygun işletmelere açtı.

Aras Kargo, Türkiye genelinde 5 bin 800'ü aşkın teslimat noktasında sunduğu hizmetle, Temu'daki yeni satıcılara ve tüketicilere sipariş yönetiminde esneklik sağlayacak.

Temu'nun yerel temsilciliğinin tescili ve İstanbul ofisini açması gibi son dönemdeki adımlarının devamı niteliğindeki gelişmelerle e-ticaret lideri, açık pazar yeri modelini yerel ortaklarla birleştirerek, Türkiye ekonomisine bağlılığını derinleştiriyor ve satıcılara lojistik desteği, tüketicilere de daha fazla seçenek sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Uluslararası İlişkiler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, Temu ile bir yıldır devam eden iş birliklerini geliştirip stratejik ortaklıklarını daha ileri seviyeye taşıdıklarını ifade etti.

İşbirliğinin, Türkiye'deki operasyonel güçlerini ve Aras Global ile küresel hedeflerini ortaya koyduğunu aktaran Altınay, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır süren işbirliğimizin kapsamını genişlettik ve stratejik uyumumuzu derinleştirdik. Azerbaycan ve Gürcistan'daki uluslararası gönderilerde akıllı lojistik çözümlerle Temu'nun küresel operasyonlarını bölgesel düzeyde de desteklemeye devam ediyoruz. Türk satıcıların Temu pazar yerine katılımıyla başlayan bu yeni aşamada iş birliğimizin başarıyla sürmesini temenni ediyoruz.”