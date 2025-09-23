Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya nereye geçti? Yeni kanalı ilk fragmanı yayınladı

Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV ile olan 3 yıllık macerasını noktaladı. Halk TV'deki sabah programına nokta koyan İsmail Küçükkaya yeni kanalı TV100 ile anlaştı. İsmail Küçükkaya bugün Halk TV'ye veda etti. TV100 kanalı ise İsmail Küçükkaya'nın tanıtımlarını dönmeye başladı. İsmail Küçükkaya pazartesiden itibaren yeni kanalında olacak.

Abone ol

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden İsmail Küçükkaya Halk TV'de üç yıl süren macerasının ardından TV 100 ile el sıkıştı. İsmail Küçükkaya ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu:



-"1992’de Hürriyet’te başlayan meslek hayatımın son 3 yılını Halk TV’de geçirdim. Memleket sevgisi ve meslek aşkıyla çalıştığım bu 3 yılda da beni yalnız bırakmayan değerli izleyenlerime ve Halk TV emekçilerine sonsuz teşekkürlerimle birlikte daimi iyilik dileklerimi sunuyorum" diye duyurdu

TV100 İLE ANLAŞTI

Türk televizyonculuğunun usta ismi İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi TV100 kanalı oldu. İsmail Küçükkaya TV100 ekranlarında izleyicinin karşına yine sabah kuşağında çıkacak. “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” ismiyle TV100 ekranlarına gelecek olan İsmail Küçükkaya, hafta içi 5 gün, saat 08.00'da yayın yapacak.

TV100 kanalı yeni transferi olan İsmail Küçükkaya için tanıtım fragmanları yayınladı.

İsmail Küçükkaya yeni kanalında 29 Eylül 2025 pazartesi günü başlayacak.