Bakanlıktan açıklama! O öğretmenler görevden alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Diyarbakır'daki özel bir kreşte çocuklara yönelik şiddet görüntülerine ilişkin yapılan açıklamada, "Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

